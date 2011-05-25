В Петербурге открыли памятник Владимиру Ходыреву

Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии на Богословском кладбище.

На Богословском кладбище в Санкт-Петербурге состоялось открытие памятника почётному гражданину города и бывшему председателю Ленгорисполкома Владимиру Ходыреву, занимавшему этот пост с 1983 по 1990 годы. Монумент установлен на месте его захоронения рядом с супругой, сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках церемонии был проведён обряд освящения памятника из карельского гранита, после чего состоялась заупокойная лития. Губернатор города Александр Беглов возложил цветы к могиле и почтил память государственного деятеля. В мероприятии также участвовал его сын Александр Ходырев. Глава города отметил, что установка памятника отражает признание заслуг Ходырева перед Петербургом и его жителями. По его словам, в период руководства городом были приняты значимые решения, в том числе восстановлен Музей обороны и блокады Ленинграда на историческом месте в Соляном переулке, несмотря на то, что после 1946 года он находился в разрушенном состоянии. Также он подчеркнул, что работа по развитию музея продолжается.

Беглов напомнил, что при участии Ходырева была создана общественная организация "Жители блокадного Ленинграда", введён соответствующий памятный знак, а статус жителей блокадного города приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, были реализованы меры социальной поддержки, включая приоритетное медицинское обслуживание и расширенные возможности подключения телефонной связи. Звание почётного гражданина Санкт-Петербурга Владимиру Ходыреву было присвоено в 2022 году. Он скончался 28 июля 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что при реставрации Елизаветинской богадельни на Васильевском острове нашли уникальную историческую живопись.

