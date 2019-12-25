В Петербурге учредят премию имени депутата Ватаняра Ягъя

Политик ушел из жизни летом 2020-го года в 81 год.

Депутаты ЗакСа решили увековечить память профессора Ватаняра Ягъя и учредить премию в его честь. Награждать премией будут лучших студентов факультета международных отношений СПбГУ.

Автором инициативы стал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Ватаняр Ягъя был депутатов Ленинградского городского Совета народных депутатов, депутатом петербургского парламента четырех созывов, полномочные представителем председателя ЗакСа по международным связям, а также основателем и заведующим кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ.

Премию планируют присуждать ежегодно с 2022 года. Ее получат три студента бакалавриата и/или магистратуры. В качестве поощрения они получат по 50 тыс. рублей каждый. Средства выделят из бюджета Законодательного собрания.



Фото: сайт СПбГУ