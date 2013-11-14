В Петербурге началось тестирование новой вакцины от компании Biocad

Первый пациент уже получил дозу вакцины.

В Петербурге фармацевтическая компания Biocad приступила к первой фазе исследований вакцины BCD-250 от коронавируса. Об этом 6 сентября заявил генеральный директор компании Дмитрий Морозов на встрече с председателем правления фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.

Морозов рассказал, что доброволец уже получил первую дозу вакцины. В ходе исследований у него не заметили никаких побочных эффектов.

В июле этого года Министерство здравоохранения РФ выдало компании разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований вакцины. Согласно плану, в испытаниях примут участие 360 пациентов. Исследования планируют завершить в декабре 2026 года.

Ранее мы писали, что кто больше всего заработал на производстве вакцины "Спутник V".

Фото: pexels.com