Стало известно, кто больше всего заработал на производстве вакцины «Спутник V»

Центр им. Гамалеи разместил контракты на выпуск вакцины с начала 2021 года.

С начала 2021 года центр имени Гамалеи разместил на выпуск вакцины от коронавируса "Спутник V" контрактов более чем на 95 млрд рублей. Ударными темпами идет и производство препарата. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что с января по май центр разместил 11 контрактов на производство 90,2 млн доз вакцины. Общая стоимость составила 95,2 млрд рублей. В августе на портале госзакупок появился крупнейший контракт на 335 млрд рублей. По информации издания, с начала этого года в оборот было выпущено порядка 30 млн доз "Спутника V".

Около 82% из 57 миллиардов рублей, которые заработали фармпроизводители на "Спутнике V", разделились между структурами компании "Фармстандарт" миллиардера Виктора Харитонина. В обращение эта компания ввела около 60% препарата и получила от продажи примерно 33,3 млрд рублей.

Сообщается, что компании "Лекко" и "Генериум" вывели в оборот вакцины на 6,1 и 6,5 млрд рублей соответственно. "Биокад" еще на 2,2 млрд рублей выпустил вакцины.

Компания "Биннофарм" произвела препарата на 7,8 млрд рублей. Еще на 1,3 млрд рублей выпустил вакцины центр Гамалеи, сообщает издание.

Фото: Piter.TV