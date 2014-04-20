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Мадуро намерен ревакцинироваться "Спутником Лайт"
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Мадуро намерен ревакцинироваться "Спутником Лайт"

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Президент Венесуэлы получит бустерную дозу в ближайшее время.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен ревакцинироваться российским препаратом "Спутником Лайт". В эфире местного телеканала Venezolana de Televisión политик объяснил, что планирует сделать очередную прививку в ближайшие дни. В СМИ транслировали пресс-конференцию главы государства.

Я получу бустерную дозу в субботу, пришла моя очередь. Меня привьют "Спутником Лайт". К счастью, у нас есть достаточно вакцин, чтобы привить бустерными дозами всех жителей Венесуэлы в этом и следующем году.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что латиноамериканский лидер сделал первую прививку российской вакциной "Спутник V" в марте прошлого года. В конце февраля Мадуро заявил о том, что власти Венесуэлы уже перевыполнили план по вакцинации граждан от ковида.

Президент Венесуэлы назвал "чистым фашизмом" атаки на русскую культуру.

Фото и видео: Venezolana de Televisión

Теги: бустерная доза, венесуэла, латинская америка, николас мадуро, ревакцинация, спутник лайт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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