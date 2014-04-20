Мадуро намерен ревакцинироваться "Спутником Лайт"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен ревакцинироваться российским препаратом "Спутником Лайт". В эфире местного телеканала Venezolana de Televisión политик объяснил, что планирует сделать очередную прививку в ближайшие дни. В СМИ транслировали пресс-конференцию главы государства.
Я получу бустерную дозу в субботу, пришла моя очередь. Меня привьют "Спутником Лайт". К счастью, у нас есть достаточно вакцин, чтобы привить бустерными дозами всех жителей Венесуэлы в этом и следующем году.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Напомним, что латиноамериканский лидер сделал первую прививку российской вакциной "Спутник V" в марте прошлого года. В конце февраля Мадуро заявил о том, что власти Венесуэлы уже перевыполнили план по вакцинации граждан от ковида.
Президент Венесуэлы назвал "чистым фашизмом" атаки на русскую культуру.
Фото и видео: Venezolana de Televisión
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