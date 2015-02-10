Николас Мадуро прокомментировал захватившую Запад русофобию.

Президент Венесуэлы назвал "чистым фашизмом" атаки на русскую культуру и спортсменов. Соответствующее заявление глава государства Николас Мадуро сделал в эфире местного латиноамериканского телеканала Venezolana de Televisión. Политик охарактеризовал речь депутата Тани Диас, которая ранее заметила прессе, что Москва является жертвой глобальной цензуры, а российские культура и спорт подвергаются атакам.

Это чистый фашизм. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Лидер Венесуэлы выступил перед народом страны в рамках организованного властями международного саммита по борьбе с фашизмом. Мероприятие приурочено к 20-летию с момента попытки государственного переворота на территории республики. Активисты пытались сместить с поста главы государства Уго Чавеса.

Мадуро: страны БРИКС строят новую финансовую систему.

Фото: YouTube / teleSUR tv

