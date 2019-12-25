Мадуро: страны БРИКС строят новую финансовую систему

Глава Венесуэлы рассказал о том, что страны создают альтернативу доллару.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему. Соответствующее заявление глава латиноамериканского государства сделал в рамках выступления перед иностранным дипломатическим корпусом в Каракасе. Мероприятие транслировалось на местном канале VTV. По словам политика, строящаяся архитектура в денежной сфере будет важным участником "зарождающегося мира". Она будет использоваться в качестве политического инструмента против ряда стран, применяющих доллары.

Пять развивающихся стран, которые начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества, стремятся стать одним из главных действующих лиц зарождающегося мира. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Они планируют реализовать инициативу по конфигурации новой валютной системы, которая откроет двери и шлюзы для всех стран мира. Система не будет использовать международную банковскую деятельность в качестве политического инструмента для нападений или нанесения ущерба третьим сторонам.

Мадуро обвинил НАТО в конфликте на Украине.

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