Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил НАТО в конфликте на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала VTV.
По словам Мадуро, страны-члены альянса должны принять меры по деэскалации конфликта. Он поручил главе МИД Феликсу Пласенсии задействовать все возможные площадки для достижения мира. Также Мадуро заявил о необходимости требуемых Россией гарантий безопасности.
Гарантии безопасности жизненно необходимы для гигантской державы, которой является Россия, и гарантии мира - народам Земли.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Ранее мы сообщали, что Япония выразила России протест после внесения в список недружественных стран.
Видео: Youtube/Nicolás Maduro
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