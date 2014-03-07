По его словам, страны-члены альянса должны принять меры по его деэскалации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил НАТО в конфликте на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала VTV.

По словам Мадуро, страны-члены альянса должны принять меры по деэскалации конфликта. Он поручил главе МИД Феликсу Пласенсии задействовать все возможные площадки для достижения мира. Также Мадуро заявил о необходимости требуемых Россией гарантий безопасности.

Гарантии безопасности жизненно необходимы для гигантской державы, которой является Россия, и гарантии мира - народам Земли. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Ранее мы сообщали, что Япония выразила России протест после внесения в список недружественных стран.

Видео: Youtube/Nicolás Maduro