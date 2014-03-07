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Япония выразила России протест после внесения в список недружественных стран

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Ранее правительство РФ утвердило список недружелюбных стран.

Япония выразила России протест после ее внесения в список недружественных стран. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило список недружелюбных стран. К ним относятся те государства, которые совершают в отношении России недружественные действия. Япония вошла в их число.

Внесение Россией [Японии] в качестве недружественной страны вызывает сожаление.

Хирокадзу Мацуно, генсек правительства Японии

Ранее Макрон призвал с уважением относиться к России и ее народу

Видео: Youtube/TBS NEWS

Теги: протест, россия, список недружественных стран, хирокадзу мацуно, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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