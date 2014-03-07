По его словам, однажды предстоит вернуться за стол переговоров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал с уважением относиться к России и ее народу. Об этом он заявил на встрече с избирателями. Его слова приводит ТАСС.

Французский лидер готовится баллотироваться на второй президентский срок. Он отметил, что сейчас необходимо продолжать диалог с руководителями, даже если у сторон имеются разногласия.

Однажды предстоит вернуться за стол переговоров. Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу Эммануэль Макрон, президент Франции

Также Макрон призвал сделать все необходимое для того, чтобы "избежать расширения военных действий" на Украине.

Ранее США предупредили Китай ответными шагами за несоблюдение антироссийских санкций.

Видео: Youtube/BFMTV