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США предупредили Китай ответными шагами за несоблюдение антироссийских санкций

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В Белом доме отметили, что на данном этапе Пекин соблюдает санкционный режим.

США предупредили Китай ответными шагами за несоблюдение антироссийских санкций. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что на данном этапе Пекин соблюдает санкционный режим в отношении России.

Если Китай не будет соблюдать санкции, у нас будут основания предпринять определенные шаги.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Блинкен признал, что Россия обладает не сравнимой с Украиной мощью.

Видео: Youtube/CNBC Television

 

Теги: антироссийские санкции, белый дом, джен псаки, китай, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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