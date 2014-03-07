США предупредили Китай ответными шагами за несоблюдение антироссийских санкций. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что на данном этапе Пекин соблюдает санкционный режим в отношении России.
Если Китай не будет соблюдать санкции, у нас будут основания предпринять определенные шаги.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Ранее Блинкен признал, что Россия обладает не сравнимой с Украиной мощью.
Видео: Youtube/CNBC Television
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