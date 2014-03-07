В Белом доме отметили, что на данном этапе Пекин соблюдает санкционный режим.

США предупредили Китай ответными шагами за несоблюдение антироссийских санкций. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что на данном этапе Пекин соблюдает санкционный режим в отношении России.

Если Китай не будет соблюдать санкции, у нас будут основания предпринять определенные шаги. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Блинкен признал, что Россия обладает не сравнимой с Украиной мощью.

Видео: Youtube/CNBC Television