Блинкен признал, что Россия обладает не сравнимой с Украиной мощью

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты регулярно пересматривают свою оборонную стратегию совместно с НАТО. Они изучают вопросы развертывания сил, а также размещение сил на постоянной основе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия обладает мощью, не сравнимой по масштабу с возможностями Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

По словам Блинкена, в этой спецоперации силы России и Украины непропорциональны. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты регулярно пересматривают свою оборонную стратегию совместно с НАТО. Они изучают вопросы развертывания сил, а также размещение сил на постоянной основе.

Ранее мы сообщили, что украинская сторона не выполнила условия по созданию гумкоридоров.

Видео: YouTube / RTVE Noticias