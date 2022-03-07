  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:14
69
RipeHarvest Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Блинкен признал, что Россия обладает не сравнимой с Украиной мощью

0 0

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты регулярно пересматривают свою оборонную стратегию совместно с НАТО. Они изучают вопросы развертывания сил, а также размещение сил на постоянной основе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия обладает мощью, не сравнимой по масштабу с возможностями Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

По словам Блинкена, в этой спецоперации силы России и Украины непропорциональны. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты регулярно пересматривают свою оборонную стратегию совместно с НАТО. Они изучают вопросы развертывания сил, а также размещение сил на постоянной основе.

Ранее мы сообщили, что украинская сторона не выполнила условия по созданию гумкоридоров.

Видео: YouTube / RTVE Noticias

Теги: блинкен, военная мощь, россия, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии