Минобороны РФ: украинская сторона не выполнила условия по созданию гумкоридоров

Михаил Мизинцев подчеркнул, что к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Украинские националисты угрожали и не выпускали мирных жителей и иностранных граждан из населенных пунктов.

Начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что по состоянию на 13:00 мск украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров на территории страны.

По словам Мизинцева, российские вооруженные силы внимательно наблюдали за украинскими военными. Он подчеркнул, что к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Украинские националисты угрожали и не выпускали мирных жителей и иностранных граждан из населенных пунктов.

Напомним, что в понедельник, 7 марта, с 10:00 мск был объявлен режим тишины. Российские военные открыли шесть гуманитарных коридоров. Местные жители получили возможность покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сум. Информацию о предоставлении гуманитарных коридоров довели до украинской стороны и профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.

Ранее мы сообщили, что Киев отказался от открытия гуманитарных коридоров РФ.

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