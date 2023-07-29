Появилось видео прилёта ракеты С-200 по кафе в Таганроге

В кадре отчетливо видно, что на объект обрушивается целая ракета, а не её обломки.

Появились новые подробности в истории с ракетным ударом ВСУ по Таганрогу, который произошёл 28 июля. В социальных сетях появились кадры, которые ставят под сомнение версию о том, что украинская ракета была сбита над Ростовской областью. Напомним, согласно официальному заявлению Минобороны РФ, снаряд удалось перехватить, а все повреждения на земле вызывали обломки переделанной ракеты С-200.

Как видно на опубликованных кадрах в патриотических телеграм-каналах, удар по кафе фактически является прямым попаданием. Видео запечатлело прилёт неповреждённой ракеты в гражданское здание. Напомним, что в результате обстрела пострадали гражданские лица, число жертв происшествия приближается к двум десяткам.

Комментарий Минобороны РФ: Киев в пятницу, 28 июля, осуществил очередной теракт. Переоборудованная в ударную украинская ракета С-200 направлялась в жилую инфраструктуру Таганрога. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.

Видео: Телеграм-канал "Повертнутые на войне"