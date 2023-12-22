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Минобороны РФ подтвердило факт уничтожения беспилотника в небе над Ленобластью

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В ведомстве заявили об уничтожении украинского БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило факт вторжения украинского БПЛА в небо над Ленобластью. Как сообщают РИА "Новости", ведомство прокомментировало инцидент вечером 2 марта.

Дежурные средства ПВО около 19.30 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

Министерство обороны РФ

Отметим, что местные жители в социальных сетях сообщали о двух громких хлопках. В СМИ даже ходила версия о том, что в воздушное пространство проникли сразу два вражеских БПЛА. Однако в сообщении Минобороны речь идёт только об одном летающем объекте.

Ранее мы писали, что аэропорт Пулково на полчаса вводил ограничения полётов.

Видео: Александр Дрозденко, Телеграм

Теги: беспилотник, бпла, ломоносовский район, минобороны рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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