Минобороны РФ подтвердило факт уничтожения беспилотника в небе над Ленобластью

В ведомстве заявили об уничтожении украинского БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило факт вторжения украинского БПЛА в небо над Ленобластью. Как сообщают РИА "Новости", ведомство прокомментировало инцидент вечером 2 марта.

Дежурные средства ПВО около 19.30 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области. Министерство обороны РФ

Отметим, что местные жители в социальных сетях сообщали о двух громких хлопках. В СМИ даже ходила версия о том, что в воздушное пространство проникли сразу два вражеских БПЛА. Однако в сообщении Минобороны речь идёт только об одном летающем объекте.

Ранее мы писали, что аэропорт Пулково на полчаса вводил ограничения полётов.

Видео: Александр Дрозденко, Телеграм