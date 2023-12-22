Минобороны РФ подтвердило факт уничтожения беспилотника в небе над Ленобластью

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило факт вторжения украинского БПЛА в небо над Ленобластью. Как сообщают РИА "Новости", ведомство прокомментировало инцидент вечером 2 марта.
Дежурные средства ПВО около 19.30 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.
Министерство обороны РФ
Отметим, что местные жители в социальных сетях сообщали о двух громких хлопках. В СМИ даже ходила версия о том, что в воздушное пространство проникли сразу два вражеских БПЛА. Однако в сообщении Минобороны речь идёт только об одном летающем объекте.
Ранее мы писали, что аэропорт Пулково на полчаса вводил ограничения полётов.
Видео: Александр Дрозденко, Телеграм
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