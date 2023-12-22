Аэропорт Пулково на полчаса вводил ограничения полётов

Уходов самолётов на запасные аэродромы удалось избежать.

В пресс-службе аэропорта "Пулково" прокомментировали ситуацию с ограничениями на взлёт и посадку воздушных транспортных средств. В "Пулково" подтвердили, что на полчаса вводили ограничения на работу по обслуживанию рейсов.

С 19:32 до 20:03 в Пулково вводились временные ограничения на работу по обслуживанию рейсов. При этом уходов на запасные аэродромы не было. Сейчас аэропорт Пулково работает штатно. пресс-служба "Пулково"

При этом официально организация не связывала случившееся с инцидентом, произошедшим в Ломоносовском районе. Напомним, местные жители сообщили о возможном сбитии 2 беспилотников. В социальных сетях также появились сообщения о введении плана "Ковёр" на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: Piter.TV