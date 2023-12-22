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Аэропорт Пулково на полчаса вводил ограничения полётов
Сегодня, 20:20
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Аэропорт Пулково на полчаса вводил ограничения полётов

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Уходов самолётов на запасные аэродромы удалось избежать.

В пресс-службе аэропорта "Пулково" прокомментировали ситуацию с ограничениями на взлёт и посадку воздушных транспортных средств. В "Пулково" подтвердили, что на полчаса вводили ограничения на работу по обслуживанию рейсов. 

С 19:32 до 20:03 в Пулково вводились временные ограничения на работу по обслуживанию рейсов. При этом уходов на запасные аэродромы не было. Сейчас аэропорт Пулково работает штатно.

пресс-служба "Пулково"

При этом официально организация не связывала случившееся с инцидентом, произошедшим в Ломоносовском районе. Напомним, местные жители сообщили о возможном сбитии 2 беспилотников. В социальных сетях также появились сообщения о введении плана "Ковёр" на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: Piter.TV

Теги: атака бпла, бпла, пулково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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