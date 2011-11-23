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В Минобороны РФ предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат
Сегодня, 19:53
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В Минобороны РФ предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат

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Повестки будут приходить гражданам страны на "Госуслуги".

В Минобороны России предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат. Проект постановления опубликовали на сайте ведомства. 

Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и внесение изменений в документы воинского учёта граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах.

Проект постановления

Повестки будут приходить гражданам страны на "Госуслуги". Они будут дублировать бумажные уведомления. Повестка будет считаться полученной по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток.

Ранее на Piter.tv: Зеленский заявил, что украинская армия готова к контрнаступлению.

Фото: Piter.tv

Теги: армия, воинский учет, минобороны рф, повестки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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