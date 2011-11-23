В Минобороны РФ предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат

Повестки будут приходить гражданам страны на "Госуслуги".

В Минобороны России предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат. Проект постановления опубликовали на сайте ведомства.

Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и внесение изменений в документы воинского учёта граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах. Проект постановления

Повестки будут приходить гражданам страны на "Госуслуги". Они будут дублировать бумажные уведомления. Повестка будет считаться полученной по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток.

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Фото: Piter.tv