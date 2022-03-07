Киев отказался от открытия гуманитарных коридоров РФ

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук сказала, что открытие гуманитарных коридоров, предложенных Россией неприемлемо.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук сказала, что открытие гуманитарных коридоров, предложенных Россией неприемлемо. Об этом она заявила на брифинге.

В понедельник, 7 марта, вооруженные силы России открыли гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Местным жителям предложили специальные маршруты, по которым они могут покинуть свои города. Так, например, из Харькова можно уехать по маршруту Харьков, Нехотеевка, Белгород, а дальше на железнодорожном или личном транспорте. О "режиме тишины" попросил президент Франции Эммануэль Макрон. Его просьба была удовлетворена. Несмотря на это, Верещук на брифинге сказала, что российская сторона должна согласиться на открытие гуманитарных коридоров с выездом жителей на территорию Украины.

Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию Ирина Верещук, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий

Напомним, что президент РФ Владимир Путин уточнил, что прекращение военной спецоперации на Украине возможно только если Киев перестанет вести боевые действия и выполнит требования России. В пресс-службе Кремля обратили внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс. По словам Путина, он готов продолжать диалог с Украиной с целью урегулировать конфликт.

Ранее мы сообщили, что на Украине уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры.

Видео: YouTube / 24 Канал