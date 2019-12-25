Комздрав рассказал о приостановке поставки в Петербург вакцины "Спутник Лайт"

Однако ревакцинироваться в городе всё равно можно.

В Петербург перестали привозить вакцину "Спутник Лайт", однако ревакцинацию всё равно пройти можно. Об этом на пресс-конференции "ТАСС" сообщил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что поставки этого препарата временно остановлены. Однако те, кто уже прививался, могут сделать ревакцинацию первым компонентом "Спутник V". После этого человек также сможет получить QR-код.

Но если это первая вакцинация от коронавируса, то нужно сделать два компонента вакцины "Спутник V".

Ранее в комздраве Петербурга объявили о завершении пятой волны ковида.

Фото: Piter.tv