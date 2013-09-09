В комздраве Петербурга объявили о завершении пятой волны ковида

Недельный уровень госпитализации — на минимальном уровне.

В понедельник, 14 марта, в Петербурге завершилась пятая волна коронавируса, также число госпитализацией позволяет вернуть медучреждения к плановой работе. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Лисовца, недельный уровень госпитализации — на минимальном уровне, который ранее фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Есть все основания говорить, что пятая волна завершилась.

Отметим, что к плановой работе возвращается больница №2, также часть коек Александровской и 38-й больниц.

Напомним, что в ковидных стационарах Петербурга осталось менее 3 тыс. пациентов. Всего в городе развернуть 4203 койки для пациентов с коронавирусом в 16 стационарах. Свободный коечный фонд составляет 41, 41%.

Ранее мы писали, что из временного госпиталя в "Ленэкспо" выписываются последние пациенты. Весь персонал госпиталя вернется на свои основные рабочие места.

Фото: Piter.tv

