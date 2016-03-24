Из временного госпиталя в "Ленэкспо" выписываются последние пациенты

Весь персонал госпиталя вернется на свои основные рабочие места.

Из временного госпиталя на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" 14 марта выписываются последние 32 человека. Все они имеют отрицательные тексты на коронавирус. Об этом стало известно "Петербургскому Дневнику".

Как рассказал руководитель временного госпиталя Руслан Дмитришен, с 15 марта эта больница прекращает свое существование. По словам медика, заболеваемость снижается и необходимость в дополнительных койках отпадает. После того, как уедут все пациенты, в корпусах начнется дезинфекция. Весь персонал госпиталя вернется на свои основные рабочие места.

С 1 мая 2020 года во временном госпитале в "Ленэкспо" была оказана помощь 13 464 пациентам.

Фото: Piter.tv (архив)