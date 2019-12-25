Найден новый способ для прогноза тяжести течения коронавируса

На тяжесть течения заболевания влияет экспрессия гена hFwe-Lose.

Ученые из Австралии нашли новый способ прогнозировать степень тяжести течения коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте Университета Квинсленда.

В ходе исследований выяснилось, что экспрессия гена hFwe-Lose влияет на течение коронавируса у человека.

У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток, - пояснили ученые в заявлении.

По словам ученых, этот метод дает более точные результаты, если сравнивать с такими показателями, как возраст пациента, наличие воспалительных процессов или сопутствующих заболеваний.

Уровень биомаркера определяется с помощью мазка из полости рта.

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