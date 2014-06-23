В зеленом чае нашли вещество, эффективное в борьбе с коронавирусом

Ученые уточняют, то необходимы дополнительные исследования.

Ученые Университета в Суонси (Великобритания) обнаружили содержащееся в зеленом чаще вещество, которое потенциально может быть полезно в борьбе с коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале RSC Advances. Кратко о нем рассказывается в пресс-релизе MedicalXpress.

Всего было отобрано 132 вещества. Их ученые проверяли на взаимодействие с основной протеазой (Mpro) коронавируса. Оказалось, что циннамтаннин-В и галлокатехин галлат наиболее эффективно блокировали Mpro.

Однако ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы понять, безопасен ли галлокатехин для предотвращения или лечения коронавируса.

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