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В зеленом чае нашли вещество, эффективное в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 14:33
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В зеленом чае нашли вещество, эффективное в борьбе с коронавирусом

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Ученые уточняют, то необходимы дополнительные исследования.

Ученые Университета в Суонси (Великобритания) обнаружили содержащееся в зеленом чаще вещество, которое потенциально может быть полезно в борьбе с коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале RSC Advances. Кратко о нем рассказывается в пресс-релизе MedicalXpress.

Всего было отобрано 132 вещества. Их ученые проверяли на взаимодействие с основной протеазой (Mpro) коронавируса. Оказалось, что циннамтаннин-В и галлокатехин галлат наиболее эффективно блокировали Mpro.

Однако ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы понять, безопасен ли галлокатехин для предотвращения или лечения коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: борьба с коронавирусом, зеленый чай
Категории: Новости России, Лента новостей,

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