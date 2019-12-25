Более 1,2 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом за сутки

Скончались 16 зараженных жителей города.

За последние сутки, 17 декабря, в Петербурге заразились коронавирусом 1 226 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Победить болезнь смогли более 700 горожан, что на 38 процентов меньше, чем днем ранее. Скончались 16 зараженных.

В стране за минувшие сутки болезнь выявили у 7,2 тыс. жителей. Вылечиться смогли свыше 6,3 тыс. россиян. В овидные стационары попали 782 человека. Ушли из жизни 51 пациент с подтвержденным COVID-19.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге суд зарегистрировал первое дело о поддельных сертификатах о прививках от COVID-19.

Фото: Piter.tv