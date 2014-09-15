В Петербурге суд зарегистрировал первое дело о поддельных сертификатах о прививках от COVID-19

Обе медсестры находятся под подпиской о невыезде. В случае установления их вины обеим грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал первое в городе дело по факту фиктивной вакцинации от COVID-19. В противоправных действиях обвиняются две медсестры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей"). Материалы дела переданы судье, но к производству ещё не приняты.

По данным следствия, медсестры с 1 июля по 18 октября 2021 года выдали фиктивные документы о прохождении вакцинации от коронавируса как минимум четырем пациентам. За свои услуги медработники получали от клиентов по 5 тысяч рублей.

Обе женщины находятся под подпиской о невыезде. В случае установления их вины обеим грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

Фото: Piter.tv