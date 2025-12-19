Заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла за неделю

Петербуржцы стали чаще болеть коронавирусом.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ). По данным пресс-службы Роспотребнадзора, на этой неделе количество заболевших ОРИ в Северной столице увеличилось на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги по совокупному населению при этом не превышены.

В структуре острых респираторных инфекций случаи гриппа составляют 2,6%. Среди негриппозных вирусов преобладают SARS‑CoV‑2, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. По итогам недели заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге выросла на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей.

В Ленинградской области наблюдается снижение общей заболеваемости ОРИ и гриппом на 2,3%, однако случаи COVID-19 увеличились на 14,1%. Несмотря на рост коронавирусной инфекции, эпидемические пороги для региона также не превышены.

Рост заболеваемости COVID-19 в регионе фиксируется преимущественно среди взрослых, что соответствует сезонным тенденциям и динамике циркуляции вирусов верхних дыхательных путей.

Фото: Piter.TV