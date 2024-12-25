Смольный продлил ковидные ограничения на массовые мероприятия до 2026

В Петербурге сохраняется запрет на собрания более 300 человек.

Власти Санкт-Петербурга продлили действие коронавирусных ограничений, включая запрет на проведение массовых мероприятий, до конца 2026 года. Соответствующее решение подписал губернатор Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действие мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории города до 31 декабря 2026 года. Распоряжение было опубликовано правительством Санкт-Петербурга 26 декабря. Согласно документу, изменения внесены в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В тексте постановления срок действия ограничений был изменён с "По 31.12.2025" на "По 31.12.2026".

До конца 2026 года в Санкт-Петербурге сохраняется запрет на проведение и посещение публичных мероприятий, а также на организацию спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных и иных мероприятий с численностью участников более 300 человек. Исключения допускаются только для событий, согласованных с Роспотребнадзором.

Ранее Netflix представил тизер-трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек".

Фото: Piter.TV