Петербуржцам рассказали о пользе зеленого чая

Чай препятствует образованию атеросклеротических бляшек.

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу жителям рассказали о пользе зеленого чая. Этот напиток улучшает память, активизирует работу мозга, помогает похудеть. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, зеленый чай снижает вероятность развития онкологии и препятствует образованию атеросклеротических бляшек и сужению сосудов.

Однако у зеленого чая есть и минусы, о которых тоже важно знать. Люди, которые пьют этот напиток часто, жалуются на высокий уровень тревожности. Чай вступает в конфликт с коагулянтами, снижая их действие. Кроме того, его нужно осторожно пить людям с гипертонией: чай повышает давление. Также он увеличивает нагрузку на почки.

Ранее мы писали, что в Петербурге подорожали чай и овощи.

Фото: Pxhere