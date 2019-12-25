В Петербурге коронавирус выявили у 4,2 тыс. жителей

В ковидные стационары доставили 324 жителей.

В Петербурге за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4,2 тыс. жителей. Об этом рассказали на портале "Стопкоронавирус.рф".

Победить болезнь смогли 4,4 тыс. жителей. В ковидные стационары доставили 324 жителей, у которых вирус вызвал пневмонии и осложнения. Ушли из жизни 20 пациентов, получивших положительный ПЦР-тест.

Петербург достиг пика по заболеваемости коронавирусом. Распространение инфекции должно пойти на спад в ближайшие 2-3 недели, рассказали в Комздраве города.

Напомним, что петербуржцы не смогут навещать ковидных пациентов в больницах.

Фото: Piter.tv