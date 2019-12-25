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В Петербурге коронавирус выявили у 4,2 тыс. жителей
Сегодня, 11:26
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В Петербурге коронавирус выявили у 4,2 тыс. жителей

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В ковидные стационары доставили 324 жителей.

В Петербурге за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4,2 тыс. жителей. Об этом рассказали на портале "Стопкоронавирус.рф".

Победить болезнь смогли 4,4 тыс. жителей. В ковидные стационары доставили 324 жителей, у которых вирус вызвал пневмонии и осложнения. Ушли из жизни 20 пациентов, получивших положительный ПЦР-тест.

Петербург достиг пика по заболеваемости коронавирусом. Распространение инфекции должно пойти на спад в ближайшие 2-3 недели, рассказали в Комздраве города. 

Напомним, что петербуржцы не смогут навещать ковидных пациентов в больницах.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, борьба с коронавирусом, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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