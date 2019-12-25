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Петербуржцы не смогут навещать ковидных пациентов в больницах
Сегодня, 21:45
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Петербуржцы не смогут навещать ковидных пациентов в больницах

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Сейчас горожане не могут навещать родственников и друзей в стационарах.

В петербургских стационарах приостановили свободное посещение больных из-за коронавируса, пишет ТАСС. За минувшее воскресенье в городе зафиксировали более 4,4 тыс. случаев заражения инфекцией.

В городе увеличивается число госпитализаций, так в больницах начали увеличивать число инфекционных коек. Сейчас горожане не могут навещать родственников и друзей в стационарах. Напомним, что в городе рекомендовали носить маски.

Ранее в Петербурге задержали медбрата, который приставал к молодой пациентке в машине скорой помощи. 39-летний подозреваемый признал свою вину.

Фото: Piter.tv

Теги: больницы, коронавирус, маски, посещения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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