Петербуржцы не смогут навещать ковидных пациентов в больницах

Сейчас горожане не могут навещать родственников и друзей в стационарах.

В петербургских стационарах приостановили свободное посещение больных из-за коронавируса, пишет ТАСС. За минувшее воскресенье в городе зафиксировали более 4,4 тыс. случаев заражения инфекцией.

В городе увеличивается число госпитализаций, так в больницах начали увеличивать число инфекционных коек. Сейчас горожане не могут навещать родственников и друзей в стационарах. Напомним, что в городе рекомендовали носить маски.

Ранее в Петербурге задержали медбрата, который приставал к молодой пациентке в машине скорой помощи. 39-летний подозреваемый признал свою вину.

Фото: Piter.tv