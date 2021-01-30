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В Петербурге задержан медбрат, который приставал к молодой пациентке в машине скорой помощи
Сегодня, 16:45
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В Петербурге задержан медбрат, который приставал к молодой пациентке в машине скорой помощи

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39-летний подозреваемый признал свою вину.

Петербургские правоохранители провели задержание 39-летнего мужчины, работающего медбратом. Сотрудника скорой помощи  заподозрили в домогательствах к 19-летней пациентке. Об этом сообщил Spb.aif.ru.

Как полагает следствие, насильственные действия сексуального характера были совершены прямо в машине "скорой". Девушка не смогла оказать сопротивление.

Задержанный признал свою вину во время допроса. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что СК возбудил уголовное дело после выстрела в мальчика из газового пистолета в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: домогательство, задержание, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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