В Петербурге задержан медбрат, который приставал к молодой пациентке в машине скорой помощи

39-летний подозреваемый признал свою вину.

Петербургские правоохранители провели задержание 39-летнего мужчины, работающего медбратом. Сотрудника скорой помощи заподозрили в домогательствах к 19-летней пациентке. Об этом сообщил Spb.aif.ru.

Как полагает следствие, насильственные действия сексуального характера были совершены прямо в машине "скорой". Девушка не смогла оказать сопротивление.

Задержанный признал свою вину во время допроса. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что СК возбудил уголовное дело после выстрела в мальчика из газового пистолета в Петербурге.

Фото: Piter.TV