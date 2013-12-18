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В Петербурге выявлено 4 410 заражений коронавирусом за сутки
Сегодня, 12:42
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В Петербурге выявлено 4 410 заражений коронавирусом за сутки

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Число смертей снизилось по сравнению со вчерашними показателями.

По состоянию на понедельник, 22 августа, в Петербурге Северной столице подтвердилось 4 410 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

За сутки 137 человек с подтверждённым коронавирусом были доставлены в городские больницы. Накануне статистика передавала данные о 146 госпитализациях. 

Кроме того, в городе снизилась смертность от болезни. За сутки подтверждено 5 летальных исходов, накануне их было 14. 

Ранее стало известно, как правильно вызвать врача на дом в период роста случаев COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пандемия 2022, санкт-петербург, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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