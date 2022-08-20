Стало известно, как правильно вызвать врача на дом в период роста случаев COVID-19

Пригласить медика на дом при плохом самочувствии можно по телефону 122.

За минувшие сутки в России выявили 40 тыс. новых случаев коронавируса. Еще месяц назад больных было в четыре раза меньше, что указывает на рост числа зараженных. В связи с подъемом заболеваемости начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева рассказала "Петербургскому Дневнику", как вызвать врача и что делать тем, у кого инфекция протекает в легкой форме.

По словам специалиста, нагрузка на поликлиники существенно возросла, но врачи пока справляются. Больших изменений с вызовом врача не произошло. Пригласить медика на дом при плохом самочувствии можно по телефону 122, он работает круглосуточно. Специалист приедет на следующий день после регистрации заявки.

Если у пациента нет серьезных симптомов, то врачи могут предложить больным прийти в поликлинику самостоятельно.

Ранее на Piter.tv: почти 4,4 тыс. петербуржцев заразились COVID-19 за минувшие сутки.

Фото: Piter.tv