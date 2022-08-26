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В комздраве Петербурга сказали, когда заболеваемости COVID-19 может пойти на спад
Сегодня, 12:21
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В комздраве Петербурга сказали, когда заболеваемости COVID-19 может пойти на спад

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При этом доля тяжело больных может еще некоторое время расти.

Петербург достиг пика по заболеваемости коронавирусом. Распространение инфекции должно пойти на спад в ближайшие 2-3 недели, сообщил "Петербургскому дневнику" первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. 

В Смольном уже видят признаки снижения заболеваемости: приостановился рост госпитализации, уменьшается доля положительных ПЦР-тестов. 

Тем не менее мы 26 августа открываем еще 100 коек в корпусе-трансформере в Городской больнице Святого Георгия. Сто коек там уже открыто, и запас составляет еще 200 коек. Если заболеваемость будет нарастать, будем там открывать койки до полного заполнения трансформера. Для этого, собственно, он и строился.

Андрей Сарана.

Койки продолжают разворачивать, несмотря на грядущее снижение, так как состояние пациентов может ухудшаться отсроченно. Число тяжело больных может вырасти после очередного подъема. 

Фото: Piter.tv

Теги: инфекция, койки, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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