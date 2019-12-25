Зеленый чай и кофе на 63% снижают риски смерти при диабете

К такому выводу пришли после исследования, в котором участие приняли 4 923 жителя Японии.

Ученые Университета Кюсю в Японии обнаружили пользу зеленого чая и кофе для людей с диабетом. Об этом сообщил Scitechdaily со ссылкой на BMJ Open Diabetes Research & Care.

Оказалось, что ежедневное обильное потребление зеленого чая и кофе может снизить риск смерти у людей с диабетом II типа на 63%. К такому выводу пришли после исследования, в котором участие приняли 4 923 жителя Японии. Средний возраст – 66 лет, диабет был диагностирован минимум 5 лет назад. Ежедневно испытуемые пили минимум 4 чашки зеленого чая и минимум 2 чашки кофе.

В зелёном чае содержатся антиоксидантные противовоспалительные соединения, в том числе кофеин, фенолы, теанин. В кофе – биологические активные компоненты, также включая фенол. Ученые предполагают, что эффект усиливает совместное принятие двух этих напитков.

Перечислены симптомы, говорящие о преддиабете.

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