Перечислены симптомы, говорящие о преддиабете

Преддиабет можно вылечить переходом на полноценное питание, физические нагрузки.

Пограничное состояние, при котором уровень сахара в крови превышает норму, но он еще недостаточно высок для постановки диагноза "диабет", игнорировать опасно. Речь идет о преддиабете. Об этом в Instagram рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Преддиабет можно вылечить переходом на полноценное питание, физические нагрузки. Также важно регулярно посещать эндокринолога. Алексей Ковальков обратил внимание на симптомы, которые могут говорить о преддиабете. Например, сухость кожи, особенно на локтях, образование темных пятен в местах соприкосновения с одеждой (шея, подмышки). Также о проблеме могут говорить головные болит, слабость, жажда, сухость во рту, чувство голода во время еды.

Преддиабет возникает из-за дисбаланса гормона инсулина в организме. Факторы риска преддиабета: лишний вес (объем талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин), возраст 45+, гипертония, наследственность.

Создан пульт дистанционного управления диабетом.

Фото: pixabay