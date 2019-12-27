ЭМП позволяет увеличить чувствительность к инсулину.

Создан пульт дистанционного управления диабетом. Об этом рассказали американские ученые из Университета штата Айова, которые представили новый метод контроля за уровнем сахара в крови. Метод основан на использовании магнитных и электрических полей. Прототип устройства испытан на лабораторных грызунах.

Это невероятно! Сахарный диабет второго типа можно лечить полностью неинвазивным способом, который может применяться, например, во время сна. Электромагнитные поля могут взаимодействовать с молекулами внутри нашего тела и это можно использовать в медицинских целях Кэлвин Картер, ведущий автор исследования

В результате применения пульта на мышах, у животных улучшилась чувствительность к инсулину. Мыши с диабетом, которые подверглись воздействию ЭМП показали нормальные анализы. Определено, что ЭМП меняет соотношение оксидантов и антиоксидантов в клетках печени.

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