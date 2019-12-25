Врач рассказала о влиянии средиземноморской диеты на организм человека

Средиземноморская диета по своей сути является сбалансированным питанием, а не диетой.

Врач-невролог Татьяна Донских рассказала, что средиземноморская диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Об этом сообщило ТАСС.

Такой рацион улучшает кровообращение, нормализует давление, снижает риск возникновения ССЗ на 33% и онкологии на 24%. Также у приверженцев такой диеты реже бывают ожирение, сахарный диабет, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Основные принципы средиземноморской диеты – употребление большого количество фруктов, овощей, зелени, морепродуктов и морской рыбы. Говядину при этом можно есть не чаще, чем раз в неделю, колбасу и жирное мясо вовсе нужно исключить из рациона. Сладкое можно и нужно заменить на сухофрукты и мед. Также во время этой диеты нужно есть макароны, кисломолочные продукты, орехи, яйца.

Средиземноморская диета по своей сути является сбалансированным питанием, а не диетой, поэтому придерживаться ее можно постоянно, рассказала невролог.

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