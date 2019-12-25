Советы нутрициолога: как похудеть после самоизоляции?

Пандемия коронавируса ударила не только по здоровью и экономике многих стран, но еще и по фигуре большинства людей. Вынужденные сидеть дома на самоизоляции россияне начали стремительно набирать вес. Чтобы избавиться от нежелательных килограммов, некоторые люди прибегают к весьма радикальным мерам: принимают БАДы и таблетки, голодают, изнуряют себя диетами и тренировками.

Piter.TV пообщался с нутрициологом и фитнес-тренером Еленой Губановой. Она поделилась с нами правилами здорового похудения и рассказала, можно ли быстро прийти в форму после нескольких месяцев самоизоляции.

Можно ли быстро прийти в форму?

Это достаточно сложный вопрос. Для каждого из нас "быстро" воспринимается по-разному. Многое зависит от того, сколько лишних килограммов вы набрали в период самоизоляции. Если придерживаться правил здорового похудения, то в течение первых полутора месяцев работы над собой можно увидеть небольшой, но результат. Также я рекомендую, не судить о результате по цифрам на весах, а следить за внешними изменениями. Можно сделать фото "до" и "после".

Эффективный способ сжигания жира

С уверенностью могу сказать, что самый эффективный способ сжигания жира – это физические нагрузки + питание. Конечно, можно сесть на диету и скинуть 5-6 кг меньше, чем за две недели. Но ни одна диета не даст вам гарантии, что, перестав придерживаться ее, вы опять не сорветесь и не наберете вес. В этом случае вы сделаете себе еще хуже. Сброс веса за неделю не должен превышать больше 1,5 килограммов.

Если ваша сердечно-сосудистая система в порядке, я посоветую заняться кардиотренировками. Помимо подкожной жировой прослойки этот вид физической нагрузки сгоняет лишнюю жидкость из организма, что значительно улучшает внешний вид. Но важно помнить, что любое дело лучше начинать под руководством профессионала.

"Тратить больше, чем потреблять"

Секрет здорового похудения только один – нужно тратить больше калорий, чем потреблять. Многие начинают переходить на один полноценный прием пищи и серьезные физические нагрузки, желая как можно скорее сбросить вес. Но если есть один раз в день и при этом заниматься спортом, ваш организм быстро истощится, появится слабость и недомогание, ему не будет хватать нужных микроэлементов не только для тренировок, но и для жизни в целом. К тому же, питаясь один раз в день, вы приводите свой организм в серьезный стресс, и он начинает с каждого приема пищи всю энергетическую ценность продуктов переводить в жир. Поэтому питаться нужно хорошо, но сбалансировано.

Таблетки и БАДы для похудения: вредят или помогают?

Похудение должно быть здоровым. Конечно, если вы не враг своему организму, и в дальнейшей жизни вам еще нужен будет собственный желудок. Успешное снижение веса – это не препараты для похудения, а нормализация образа жизни. К сожалению, все добавки и БАДы если имеют эффект, то кратковременный, то есть на время их применения. После приема курса препаратов при отсутствии сформированного режима питания ненавистные килограммы, к сожалению, вернутся вновь.

Не забывайте про побочные действия, которые есть у препаратов данного круга, достаточно серьезные и противоречащие в принципе похудению. Какой бы препарат вы не выбрали, для эффективности он должен применяться совместно с нормализацией пищевого поведения.

Стоит ли верить интернет-диетам?

В интернете можно найти много полезной информации, так и наоборот. Эффективную диету лично для вас должен подбирать только диетолог, но никак не интернет. Я как нутрициолог могу порекомендовать питаться, так скажем, "чисто". Из рациона стоит исключить такие продукты, как алкоголь, семечки, майонез, большое количество масла и хлебобулочных изделий, много соли, газированных напитков. Использовать в приготовлении макароны из твердых сортов пшеницы, жарить продукты на антипригарных сковородках, шоколад не больше четырех долек в день, сыр не больше 30 г и только утром. Так же помните, что фрукты это достаточно калорийный продукт.

Большинство людей думают, что нужно полностью исключить сладкое, соленое и мучное. В принципе, да, существует такое правило, и если у вас очень хорошая сила воли, то именно это правило отлично поможет на пути к сбросу веса. Но я приверженец немного другой теории. Грамотный нутрициолог составит вам программу питания без грубых запретов.

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