Росконтроль развеял восемь мифов о коронавирусе и еде

Специалисты пояснили, что в пищу инфекция может попасть, только если больной человек кашлянет вам в тарелку.

Можно ли заразиться коронавирусом через еду

В период пандемии коронавируса люди каждый день обзаводятся новыми страхами. Одним из них является страх подхватить инфекцию от продуктов питания или еды "на вынос". Росконтроль развеял восемь сложившихся в обществе мифов, ответив на самые популярные вопросы о COVID-19 и продуктовых товарах.

Коронавирус не размножается в еде

Как рассказали эксперты, вирус – это не бактерия, поэтому он не размножается в еде. В вашу тарелку инфекция может попасть только в том случае, если больной потрогает ее руками или кашлянет в нее. Но и в этом случае размножения никакого не будет, поскольку коронавирусу нужен живой носитель.

Готовить еду нужно, как обычно

Как рассказали в Росконтроле, не надо предпринимать никаких дополнительных мер по обработке продуктов питания. Проведенные ранее исследования показали, что SARS вирус погибает за 1-3 минуты при температуре 149 градусов. Несмотря на то, что такие тесты с COVID-19 еще не проводились, ученые считают, что с ним ситуация аналогичная.

Коронавирус не содержится в мясе

Эксперты напомнили, что вирус, в первую очередь, передается орально. Поэтому заразиться от мяса невозможно.

Через немытые овощи и фрукты можно заразиться

Такой риск существует. Однако инфицирование произойдет только в том случае, если больной опять же чихнет на немытое яблоко, огурец, хлеб и др. На практике таких шансов мало, однако мыть фрукты и овощи перед употреблением необходимо.

Фрукты и овощи можно не мыть специальными средствами

При этом мыть чем-то специальным фрукты и овощи не нужно. Достаточно сполоснуть их в воде, которая в буквальном смысле способна смыть гипотетический вирус. Мыло, уксус, специальные моющие средства могут навредить желудку и испортить вкус продукта.

Что касается хлеба, то стоит выбирать продукцию известных хлебозаводов. Большинство крупных производителей применяют ряд строжайших мер безопасности.

Коронавирус может задержаться на упаковке продуктов

Теоретически, если потрогать банку йогурта, бутылку воды или другую упаковку, на которой есть коронавирус, а потом поднести руки к лицу, то заболеть можно. На практике такая вероятность крайне мала.

По словам ученых, со временем вирус начинает ослабевать. Если раньше на пластиковой поверхности он мог находиться до 72 часов, то теперь это время сократилось до 7 часов. При этом всегда стоит тщательно мыть руки после магазина.

Вирус погибнет при транспортировке продуктов из других регионов

Многие опасаются, что вирус может приехать в их город из другого региона страны. Но так как COVID-19 живет недолго, длительную транспортировку он не выдержит.

Заказывать еду на вынос безопаснее, чем ходить за ней в магазин

Сегодня на предприятиях общественного питания принимаются все необходимые меры предосторожности. За здоровьем сотрудников тщательно следят. Чтобы заразить еду, повар должен быть не только инфицирован, но и чихать на продукты, трогать их руками без перчаток. Большинство ресторанов сегодня предлагают бесконтактную доставку. Заразиться от курьера также достаточно сложно.

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