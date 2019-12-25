Новые правила самоизоляции в Петербурге: что изменилось

Карантин в Петербурге
Торговля, общественное питание, сервис
-В период карантина в городе разрешается:
-Доставка товаров из магазинов и аптек;
-Работа общепита в формате "на вынос", доставка еды курьерами;
-Работа гостиниц. Однако бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях и детских лагерях приостановлено до 1 июня;
-Разрешили возобновить работу АЗС, станциям для зарядки электротранспорта и автосервисам;
-Вновь могут открыться салоны сотовой связи, табачные и газетные киоски;
-Работа продовольственных магазинов и аптек
Запрещено:
-Распространение печатных материалов (листовок, буклетов и т.п.) с передачей "из рук в руки";
-Работа любых заведений общественного питания, кроме столовых на предприятиях ("еда на вынос" не в счет);
-Розничная торговля (исключения смотрите в списке выше)
Образование, культура, спорт, развлечения
В новом постановлении правительства с 6 апреля в школах вводится дистанционное обучение. Предполагается, что школьники будут общаться с преподавателями из дома в режиме онлайн. Такие же ограничения действуют в музыкальных и художественных школах, вузах и колледжах. Детские сады в период карантина будут закрыты (кроме дежурных, куда можно будет записать детей работающих родителей).
До 30 апреля включительно в Петербурге запрещено проведение любых культурных, спортивных и иных массовых мероприятий. Закрыты музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, ночные клубы, кинотеатры, ТЦ и другие культурно-развлекательные заведения.
Для горожан стали недоступны спортзалы, аквапарки, бассейны и фитнес-центры (раньше разрешались тренировки для профессиональных спортсменов, теперь запрещены и они). Также не работают букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок.
В период карантина запрещено посещать парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки. Кроме того, нельзя ходить в храмы, на экскурсии, в кальянные и курительные клубы.
При этом РАЗРЕШЕНЫ все мероприятия в режиме онлайн.
Оказание услуг населению
Запрещена:
-Работа парикмахерских, бань, спа-центров и массажных салонов;
-МФЦ оказывает услуги только в электронной форме. С 7 по 10 апреля документы могут получить горожане, оставившие предварительные заявки до 27 марта;
Разрешены:
-Медицинские и реабилитационные услуги, уход за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья, ветеринарные услуги, услуги по погребению;
-Финансовые услуги, в том числе банковские и страховые;
-Любые услуги, оказанные дистанционным способом
Перемещение по городу
До 30 апреля петербуржцам рекомендовано не выходить из дома. Исключения составляют обращения за экстренной помощью, посещение ближайших магазинов и аптек, выгуливание животных, поездка на работу.
Выезд за пределы города официально запрещен. Согласно постановлению правительства Ленобласти, чтобы осуществлять передвижения по региону, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В общественных местах рекомендовано соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метров.
Транспорт
Общественный транспорт продолжит курсировать по городу, однако некоторые маршруты отменены, в том числе коммерческие (список постоянно обновляется Комитетом по транспорту).
Пользоваться такси также можно. Автовладельцев и таксопарки обязали проводить дезинфекцию салона.
Ограничения для пожилых
В период самоизоляции строго запрещено выходить из дома людям старше 65 лет. Действие льготных проездных билетов для пенсионеров аннулировано до 30 апреля.
Штрафы и наказания
За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. Санкции, прежде всего, применяются к тем, кто попал под карантинные меры (например, заболевшие люди или вернувшиеся из-за рубежа). Если халатное отношение к правилам привело к заболеванию или смерти другого человека – нарушитель должен будет заплатить вплоть до 1 млн рублей. Вернувшиеся из другой страны люди, не соблюдающие самоизоляцию, заплатят 500 рублей.
Также есть ответственность за распространение ложных сведений о ситуации с пандемией. Уголовное наказание предусмотрено по статье 207.1 УК РФ – "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 )
Всё таки карантин?