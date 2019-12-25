Новые правила самоизоляции в Петербурге: что изменилось

Постановление городского правительства №121 от 13 марта уже не раз редактировалось, и, вероятнее всего, текущая версия от 3 апреля не будет последней. Piter.TV кратко рассказывает, что можно и нельзя делать петербуржцам до 30 апреля.

Карантин в Петербурге

Торговля, общественное питание, сервис

-В период карантина в городе разрешается:

-Доставка товаров из магазинов и аптек;

-Работа общепита в формате "на вынос", доставка еды курьерами;

-Работа гостиниц. Однако бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях и детских лагерях приостановлено до 1 июня;

-Разрешили возобновить работу АЗС, станциям для зарядки электротранспорта и автосервисам;

-Вновь могут открыться салоны сотовой связи, табачные и газетные киоски;

-Работа продовольственных магазинов и аптек

Запрещено:

-Распространение печатных материалов (листовок, буклетов и т.п.) с передачей "из рук в руки";

-Работа любых заведений общественного питания, кроме столовых на предприятиях ("еда на вынос" не в счет);

-Розничная торговля (исключения смотрите в списке выше)

Образование, культура, спорт, развлечения

В новом постановлении правительства с 6 апреля в школах вводится дистанционное обучение. Предполагается, что школьники будут общаться с преподавателями из дома в режиме онлайн. Такие же ограничения действуют в музыкальных и художественных школах, вузах и колледжах. Детские сады в период карантина будут закрыты (кроме дежурных, куда можно будет записать детей работающих родителей).

До 30 апреля включительно в Петербурге запрещено проведение любых культурных, спортивных и иных массовых мероприятий. Закрыты музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, ночные клубы, кинотеатры, ТЦ и другие культурно-развлекательные заведения.

Для горожан стали недоступны спортзалы, аквапарки, бассейны и фитнес-центры (раньше разрешались тренировки для профессиональных спортсменов, теперь запрещены и они). Также не работают букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок.

В период карантина запрещено посещать парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки. Кроме того, нельзя ходить в храмы, на экскурсии, в кальянные и курительные клубы.

При этом РАЗРЕШЕНЫ все мероприятия в режиме онлайн.

Оказание услуг населению

Запрещена:

-Работа парикмахерских, бань, спа-центров и массажных салонов;

-МФЦ оказывает услуги только в электронной форме. С 7 по 10 апреля документы могут получить горожане, оставившие предварительные заявки до 27 марта;

Разрешены:

-Медицинские и реабилитационные услуги, уход за престарелыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья, ветеринарные услуги, услуги по погребению;

-Финансовые услуги, в том числе банковские и страховые;

-Любые услуги, оказанные дистанционным способом

Перемещение по городу

До 30 апреля петербуржцам рекомендовано не выходить из дома. Исключения составляют обращения за экстренной помощью, посещение ближайших магазинов и аптек, выгуливание животных, поездка на работу.

Выезд за пределы города официально запрещен. Согласно постановлению правительства Ленобласти, чтобы осуществлять передвижения по региону, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В общественных местах рекомендовано соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метров.

Транспорт

Общественный транспорт продолжит курсировать по городу, однако некоторые маршруты отменены, в том числе коммерческие (список постоянно обновляется Комитетом по транспорту).

Пользоваться такси также можно. Автовладельцев и таксопарки обязали проводить дезинфекцию салона.

Ограничения для пожилых

В период самоизоляции строго запрещено выходить из дома людям старше 65 лет. Действие льготных проездных билетов для пенсионеров аннулировано до 30 апреля.

Штрафы и наказания

За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. Санкции, прежде всего, применяются к тем, кто попал под карантинные меры (например, заболевшие люди или вернувшиеся из-за рубежа). Если халатное отношение к правилам привело к заболеванию или смерти другого человека – нарушитель должен будет заплатить вплоть до 1 млн рублей. Вернувшиеся из другой страны люди, не соблюдающие самоизоляцию, заплатят 500 рублей.

Также есть ответственность за распространение ложных сведений о ситуации с пандемией. Уголовное наказание предусмотрено по статье 207.1 УК РФ – "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

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