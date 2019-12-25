Вернувшаяся из Германии петербурженка ушла в двухдневный загул

Женщина нарушила карантин, за что поплатилась штрафом.

В Петербурге оштрафовали женщину, которая нарушила режим самоизоляции после возвращения из Германии. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Петербурженка прибыла из Германии в Россию 15 марта и должна была находиться дома в течение 14 дней. Однако во время проверки 26 и 27 марта женщину не обнаружили дома.

Суд привлек нарушительницу к административной ответственности и назначил ей штраф в размере 500 рублей.

Аналогичное наказание получила жительница Петербурга, вернувшаяся из Турции. На второй день карантина женщина поехала в магазин, тем самым поставив под угрозу здоровье и жизнь других людей.

Фото: pixabay.com