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Вернувшаяся из Германии петербурженка ушла в двухдневный загул
Сегодня, 14:31
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Alena_Zinovieva

Вернувшаяся из Германии петербурженка ушла в двухдневный загул

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Женщина нарушила карантин, за что поплатилась штрафом.

В Петербурге оштрафовали женщину, которая нарушила режим самоизоляции после возвращения из Германии. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Петербурженка прибыла из Германии в Россию 15 марта и должна была находиться дома в течение 14 дней. Однако во время проверки 26 и 27 марта женщину не обнаружили дома.

Суд привлек нарушительницу к административной ответственности и назначил ей штраф в размере 500 рублей.

Аналогичное наказание получила жительница Петербурга, вернувшаяся из Турции. На второй день карантина женщина поехала в магазин, тем самым поставив под угрозу здоровье и жизнь других людей.

Фото: pixabay.com

Теги: германия, коронавирус, нарушение карантина, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 15:26

ЦЕЛЫХ 500 рублей -конечно,она никуда и никогда больше.....

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