Вернувшуюся из Турции петербурженку оштрафовали за поход в магазин

Женщине предстоит заплатить 500 рублей.

В Петербурге суд привлек к административной ответственности женщину, нарушившую режим самоизоляции. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

22 марта петербурженка вернулась из Турции и обязалась соблюдать карантин в течение 14 дней. Однако на второй день она не выдержала и отправилась в магазин за покупками, тем самым нарушив предписание сидеть дома.

Обвиняемая своей вины не отрицала. В суд она не явилась, однако ее известили о решении телефонограммой.

Женщину признали виновной по статье "Неповиновение законному решению органа, осуществляющего государственный надзор" и назначили ей штраф в размере 500 рублей.

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