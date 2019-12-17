Фитотерапевт назвал полезные качества Айрана.

Названо идеальное средство от похмелья. Об этом журналистам радио Sputnik рассказал фитотерапевт Михаил Лущик. Специалист считает, что кисломолочный напиток Айран поможет организму справиться с похмельем. Врач напомнил, что Айран богат витаминами и микроэлементами, поэтому положительно влияет на пищеварение.

Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом Михаил Лущик, фитотерапевт

Эксперт считает, что употреблять Айран можно в разгрузочные дни для очистки организма, а также для тех, кто не знает меры в употреблении алкоголя. Лущик заметил, что в кислых продуктах наблюдается избыток водорода. Он положительно влияет на клетки.

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