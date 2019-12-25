Токсиколог рассказал, как справиться с похмельем

Токсиколог советует избегать парацетамола.

Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов объяснил, что лучший способ избежать похмелья — не допускать его, то есть не превышать свою допустимую дозу алкоголя. Похмелье, по его словам, представляет собой отравление метаболитами этанола, сопровождающееся обезвоживанием и дисбалансом в организме.

В разговоре с "Петербург2" Водовозов уточнил, что справиться с симптомами можно двумя способами: подождать, пока организм справится сам, или обратиться в токсикологический стационар. Для облегчения состояния врач рекомендует пить регидратирующие растворы, морсы, минеральную воду или чай. Рассол также полезен, но только натуральный, без уксуса.

Токсиколог советует избегать парацетамола, так как он может нанести вред печени, пострадавшей от алкоголя. Вместо этого можно принять аспирин или другие противовоспалительные препараты.

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