Врач рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе

Марлен Каплан рассказал о вреде алкоголя во время инфицирования COVID-19.

Врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе. Об этом сообщили "РИА Новости". Американский специалист уверен, что употребление спиртных напитков при заражении инфекцией оказывает дополнительную нагрузку на печень человека.

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Врач напомнил россиянам, что спирт не способен оказывать дезинфицирующий эффект на легкие, которые обычно и становятся слабым местом для организма во время коронавирусной инфекции. Врач отметил, что вирус оказывает влияние и на другие органы.

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