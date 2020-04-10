Плачущая Муцениеце рассказала об избиении пьяным Прилучным

Актриса призналась, что муж выгнал ее с детьми на улицу.

Российская актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram своей матери Нонны Муцениеце откровенную видеозапись, в которой рассказала о бытовом насилии со стороны мужа Павла Прилучного.

Артистка заявила, что "пандемия дается плохо". Павел отобрал у нее телефон и выбросил его на улицу. Также "он довел детей до слез" и поднял руку на Агату.

"Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: "Уезжайте на ***".

Актриса со слезами на глазах заявила, что вынуждена была рассказать обо всем, поскольку у нее нет другого оружия, кроме публичности. Агата отметила, что ей надоело "прикрывать зад" Павла.

"Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немеренных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится", - рассказала плачущая Муцениеце.

В конце февраля Агата и Павел заявили о своем разводе. Тогда актриса рассказала, что поддерживает нормальные отношения пока еще с супругом. Прилучный в свою очередь написал в Instagram, что "красивая история любви должна оставаться красивой, а для этого ее нужно вовремя остановить".

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом.

Видео: Instagram / muceniece_nonna