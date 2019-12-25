Прилучный объявил о разводе с Муцениеце

Актер заявил, что их красивая история любви подошла к концу.

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный объявил о разводе с женой Агатой Муцениеце. Честный пост опубликован в Instagram актера.

Прилучный написал, что красивая история любви должна оставаться красивой, а для этого ее нужно вовремя остановить. Актер отметил, что их с Муцениеце отношения останутся дружескими, "все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому".

Агата также призналась в своем Instagram, что разводится с Павлом. Она пообещала сделать это без "хитовой песни, своей передачи, книги, картины".

Пара познакомилась на съемках телесериала "Закрытая школа". В 2011 году Прилучный и Муцениеце тайно поженились. В браке родились двое детей.

Ранее исхудавший Прилучный показал кадры из вертикального фильма.

Фото: Instagram / agataagata, bugevuge