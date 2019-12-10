Исхудавший Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Актер играет советского летчика Михаила Девятаева.

Российский актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого вертикального фильма для смартфонов "Фау-2: Побег из ада" режиссера Тимура Бекмамбетова. Исполнитель главной роли предстал перед зрителями в телогрейке с номером "11024" и показал свое исхудавшее лицо.

В комментарии к посту Прилучный признался, что было тяжело погружаться в роль. Он написал, что ему достался очень сложный герой, который прошел через самые жесткие испытания, но не был сломлен. В заключении актер пообещал и дальше делиться новостями со съемочной площадки.

Ради роли в "Фау-2: Побег из ада" Прилучному пришлось похудеть. В настоящий момент актер скинул около 20 кг. Ранее он заявлял, что хочет сбросить вес до 39 кг – именно столько весил его герой, советский летчик Михаил Девятаев на момент побега из плена на немецком бомбардировщике.

Актер признается, что вес уходит очень тяжело. Съемки ведутся на морозе, поэтому постоянно хочется что-то в себя "засунуть".

Съемки фильма ведутся в Казани и Санкт-Петербурге. Фонд кино выделил на производство картины 600 млн рублей. Премьера запланирована на февраль 2021 года.

Ранее Тимур Бекмамбетов рассказал, каким будет видеоблог Прилучного.

Фото: Piter.TV

Видео: Instagram / bugevuge