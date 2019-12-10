Прилучный решил похудеть до 39 кг ради роли в фильме Бекмамбетова

Актер настроен решительно, не смотря на то, что ему грозят серьезные проблемы со здоровьем.

32-летний актер Павел Прилучный решился на экстремальное похудение ради роли в фильме Тимура Бекмамбетова. Артист сыграет советского летчика Михаила Девятаева, который совершил подвиг, вырвавшись из плена на немецком бомбардировщике.

На момент побега Девятаев весил 39 кг. Чтобы лучше вжиться в роль, Прилучный решил сбросить вес именно до этой планки. Актер настроен решительно, несмотря на то, что ему грозят серьезные проблемы со здоровьем. К слову, рост Прилучного составляет 180 см.

Актер признается, что вес уходит очень тяжело. Съемки ведутся на морозе, поэтому постоянно хочется что-то в себя "засунуть".

Также Прилучному предстоит научиться управлять самолетом. Таковы требования Бекмамбетова, который хочет сделать картину максимально реалистичной, используя минимум графики.

Съемки фильма ведутся в Казани и Санкт-Петербурге. Фонд кино выделил на производство картины 600 млн рублей. Премьера должна состояться в феврале 2021 года.

Ранее мы показывали, как проходят съемки нового фильма Бекмамбетова в Кронштадте.

Фото и видео: Instagram / bugevuge, YouTube / Agata Muceniece